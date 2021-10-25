منصور بن محمد: دبي كسبت ثقة الزوار

دبي (الاتحاد)

أعلنت إمارة دبي بدء موسم جديد للرحلات السياحية البحرية، وذلك مع استقبال مبنى حمدان بن محمد للمسافرين في ميناء راشد سفينة «مين شيف-6» التابعة لشركة TUI Cruise Line، وعلى متنها أكثر من 2000 مسافر من مختلف دول العالم، وهي الرحلة الأولى بين العديد من رحلات السفن السياحية الفاخرة المتوقع استقبالها خلال الفترة المقبلة في «ميناء راشد»، وكذلك في «دبي هاربور»، مع توقعات برسو أكثر من 126 سفينة سياحية على متنها أكثر من 500 ألف سائح من مختلف دول العالم خلال هذا الموسم، ما يبشر بموسم سياحي قوي، لاسيما مع تخفيف القيود على السفر في العديد من دول العالم، لتواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة سياحية مفضلة ومركزا عالميا رائدا للسياحة البحرية.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، أن مؤشرات الأداء القوية لمختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاع السياحي، وما تشهده الإمارة من زيادة مستمرة في أعداد السائحين والزوار، ما هي إلا ثمار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودلائل تشكل مجتمعة برهاناً دامغاً على تخطي الإمارة مرحلة استثنائية، ودليل على كسبها ثقة الزوار بما توفره لهم من أجواء آمنة تكفل لهم أعلى درجات السلامة.

وأكد سموه أن التحرك السريع والمدروس في مواجهة الجائحة والتصدي لتداعياتها وتكاتف أدوار مختلف الأجهزة ضمن إطار عمل موحَّد وعالي الفاعلية بدأ يؤتي ثماره بأسرع من المتوقع... وضمن زمن قياسي إذا ما قورن بأسواق سياحية رئيسة واقتصادات كبرى حول العالم، ما يبرز استمرار دبي في إثبات قدرتها على التعاطي مع كافة التحديات بكفاءة كبيرة ومرونة عالية تكفل لها الحفاظ على مكتسباتها، وإعادة منحنى النمو إلى مساره الصاعد الطبيعي، واستئناف خططها الطموحة المدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى ومنظومة عمل تقوم على شراكة نموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وأجواء تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للحياة والعمل والزيارة في العالم.

ونوّه سموه بأن صحة وسلامة الزوار والضيوف ستظل في مقدمة أولويات حكومة دبي، وهو ما يتضح في إجراءات وبروتوكولات السلامة والصحة العامة، المطبقة بدقة في كافة منافذ السفر والمرافق السياحية والخدمية في عموم الإمارات، أسوة بباقي القطاعات العاملة في الإمارة.

السياحة البحرية

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: «رغم الظروف الصعبة التي شهدها العالم، تمكنت دولة الإمارات ودبي من إظهار قدر كبير من المرونة في مواجهة ما جلبته تلك الظروف من تحديات عالمية، بمواصلة التطور والتكيّف مع المتغيرات المتسارعة، وكانت من أوائل المدن في العالم التي فتحت أسواقها في يوليو 2020 لقطاع الأعمال والشركات والسفر، ولاتزال تتبنى هذا التوجه مع الالتزام التام بالامتثال لإجراءات الصحة والسلامة».

وجهة مفضلة

من جهته، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «نفخر بكون دبي أصبحت وجهة دولية رائدة للرحلات البحرية في المنطقة، بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل الإمارة الوجهة الأولى والمفضلة عالمياً وأكثرها استقطاباً للزوار وتكراراً للزيارة».