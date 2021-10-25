القرية العالمية تفتح أبوابها لاستقبال زوار المـوسم الـ 26

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تشرع القرية العالمية أبوابها اليوم لاستقبال زوار موسمها السادس والعشرين، الذي سيستمر حتى العاشر من أبريل 2022، بمشاركة 26 جناحاً من مختلف أنحاء العالم، من بينها الجناح الجديد للعراق.

ويشهد الموسم الجديد للقرية الذي يدشن مرحلة تطويرية جديدة استضافة الآلاف من منافذ البيع الجديدة، بالإضافة إلى تلك المفضلة لدى الضيوف لاستعراض البضائع والحرف اليدوية والهدايا التذكارية التي تمثل أكثر من 80 ثقافة عالمية.

وقالت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، إن الموسم الجديد سيقدم تجربة تسوق فريدة على مستوى العالم والمنطق، حيث تعدّ أجنحة القرية من الركائز الأساسية التي تعزز مكانة الوجهة وريادتها العالمية، مع مجموعة من المنتجات المميزة والبضائع التي تجسّد ثقافات الشعوب وحضارات العالم على اتساعه، وتجذب ملايين الضيوف في كل موسم للاستماع بروائع تبقى في البال.

وستضيف أجنحة القرية العالمية في كل موسم الآلاف من الحرفيين وروّاد الأعمال والفنانين من جميع أنحاء العالم ليقدموا للضيوف تجارب ثقافية مبدعة وأصيلة تنقلهم في جولة حول العالم، فيما تعتبر تجربة التسوق للمنتجات الأصيلة والاستمتاع بأروع بالأجواء الثقافية المميزة أحد أكثر عوامل الجذب التي تبهر الضيوف كل عام.

وتستضيف القرية العالمية هذا الموسم أجنحة كل من دولة الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وأفغانستان وأفريقيا والأميركتين والصين ومصر وأوروبا والهند وإيران والعراق واليابان وكوريا الجنوبية ولبنان والمغرب وباكستان وفلسطين وسوريا وتايلاند وتركيا واليمن وروسيا. كما تستضيف الوجهة جناح الصنعة وجناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية اللذان يدعمان الأعمال الصغيرة والمتوسطة للأسر الإماراتية المنتجة، للاستفادة من القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي توفرها القرية العالمية لهم وتطوير أعمالهم.

وقامت القرية هذا الموسم بادخال مجموعة من التحسينات على مرافقها وبنيتها التحتية، شملت تطوير الشوارع والممرات في الوجهة بما يضمن انسيابية الحركة في حال تدفق أعداد كبيرة من الضيوف ما بين الأجنحة والمنافذ المختلفة. كما حرصت القرية العالمية على تعزيز تجربة الضيوف عن طريق. إضافة المزيد من مناطق الجلوس في مختلف محطاتها الرئيسة.

تصميم أيقوني جديد

أضافت القرية مع انطلاق فعاليات الموسم 26 تصميم أيقوني جديد بجوار ساحة «آريبيان سكوير» سيشكل مزاراً متميزاً لالتقاط الصور التذكارية ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن إنشاء شارع جديد لعبور الضيوف يربط بين شارع السعادة وأفينيو الألعاب النارية، الذي بدوره سيشهد إضافة نافورة مائية جديدة ومساحات إضافية للجلوس أثناء الاستمتاع بالنكهات العالمية التي توفرها أكشاك هذه المنطقة. وقامت القرية العالمية في إطار تحسينات البنية التحتية المختلفة، بإعادة تصميم الجسر الرابط بين جناحي أفريقيا والهند، على نحو مستوحى من تصاميم «جسر مارغريت» الشهير في بودابست-هنغاريا، مع استضافة مقهى جديد بمفهوم فريد يطل على البحيرة، كملاذ للضيوف لأخذ قسط من الراحة أثناء التجول في القرية العالمية، مع الاستمتاع بالمناظر الفريدة للوجهة والبحيرة.