دبي تستضيف مؤتمر المتداولين في الأسواق المالية الشهر المقبل

دبي (الاتحاد)

تستضيف جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية مؤتمر المتداولين في الأسواق المالية، خلال الفترة من 17 وحتى 20 نوفمبر المقبل، في مسرح لا بيرل التابع لفندق هيلتون في قريه الحبتور، بمشاركة أكثر من 800 شخص من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في المؤتمرين نخبة من الشخصيات والمتخصصين والعاملين في مجال التداول في الأسواق المالية العالمية والمبيعات التي تمثل العملات الأجنبية، ومنتجات أسعار الفائدة والأسهم، والدخل الثابت، والسلع وغيرها.

وأكد رئيس الجمعية محمد الهاشمي أن استضافة دولة الإمارات فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الـ59 للمتداولين في الأسواق المالية والمؤتمر العربي السنوي الـ45 تعتبر خطوة مهمة في ظل التداعيات التي صاحبت كوفيد -19، وأثرها على الاقتصاد العالمي، لا سيما أسواق الأسهم التي شهدت تراجعاً أثناء الجائحة والحظر الصحي، مشيراً إلى أن المؤتمرين يتضمنان حزمة من المحاور والقضايا الرئيسية، التي تسلط الضوء على ملامح القطاعات الاقتصادية، ومدى قوة وصلابة أسواق الأسهم المالية في مواجهة الأزمات، وقدرتها على رفد الاقتصاد بحلول جذرية تسهم في نموه.