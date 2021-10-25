غرفتا «أبوظبي» و«كوبا» تبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

بحث محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و روبين راموس أريتا نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة كوبا، سبل تنمية وتطوير مجالات التعاون الاقتصادي بين إمارة أبوظبي وجمهورية كوبا الصديقة، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز آليات التواصل بين مجتمعي الأعمال.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن مشاركة غرفة أبوظبي في فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

وأكد المهيري أن هناك العديد من أوجه التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وكوبا، خاصة تركيزهما القوي على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا والتنويع الاقتصادي والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن كوبا تعد من أبرز الشركاء التجاريين للإمارات بمنطقة الكاريبي، وهناك ثقة بارتفاع معدلات التبادل التجاري فيما بين الجانبين مستقبلاً، مع أهمية تعزيز مجالات التعاون وتبادل الزيارات بين الجانبين، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى المزيد من الاستثمارات.

وقدم مدير عام غرفة أبوظبي شرحاً وافياً عن الخدمات التي تقدمها الغرفة لدعم القطاع الخاص وبيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، مبيناً أهم المزايا النسبية التي توفرها البيئة الجاذبة للاستثمارات في أبوظبي، بدءاً من النظم التشريعية الميسرة.