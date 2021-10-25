مطار الفجيرة يستأنف استقبال رحلات الطيران الباكستاني

الفجيرة (وام)

استأنف مطار الفجيرة أمس رحلات الخطوط الجوية الباكستانية باستقبال أولى الرحلات بعد انقطاع طويل بسبب إجراءات احترازية واستقبال رحلات عارضة، ومن المتوقع العمل على جدولة الرحلات بشكل يومي، بواقع 3 رحلات يومياً للركاب.

ويسعى المطار لاستقبال إعداد كبيرة من الخطوط الجوية الباكستانية خلال الأيام القادمة مما يرفع من جاهزية المطار لاستقبال المسافرين بشكل مناسب وحسب المعايير المعتمدة.

وخلال فعالية بهذه المناسبة حضرها عبدالله السلامي رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة وعدد من المسؤولين، أكد إسماعيل البلوشي مدير عام مطار الفجيرة على احترافية فرق العمل في مطار الفجيرة بالتعاون مع الشركاء لاستقبال المسافرين، وتوفير كافة الإمكانات لتوفير بيئة مناسبة.

وأبدى شاهد علي مدير مكتب الخطوط الجوية الباكستانية في الإمارات سعادته من مستوى الخدمات والإجراءات في مطار الفجيرة.