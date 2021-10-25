مجلس «آيرينا» يدعم أجندة تحول نظام الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) اجتماعه الثاني والعشرين في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم، ويضمّ الاجتماع وفوداً رفيعة المستوى من 97 دولة لرسم استراتيجيتها متوسطة الأجل حتى عام 2027، والتي تمهد الطريق لتحقيق أهداف وأولويات استراتيجية «آيرينا» خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وفي ضوء بلوغ الزخم العالمي لإرساء اقتصاد صافي صفر من الانبعاثات الكربونية إلى مستويات عالية غير مسبوقة قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، تزداد أهمية تحول نظام الطاقة لتحقيق الأهداف المناخية والاقتصادية. ويهدف اجتماع مجلس «آيرينا»، الذي يستمر يومين، إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك على العناصر الرئيسية من تحول نظام الطاقة العالمي قبل أيام فقط من اجتماع القادة العالميين في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في غلاسكو.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «إن وقت المداولات قد انتهى، ويجب أن تركز استراتيجية آيرينا خلال السنوات المقبلة على ترجمة الالتزام إلى أفعال وتنفيذها على أرض الواقع. ولتحقيق أهدافنا المناخية وإبقاء العالم على مسار الأمن المناخي المتمثل بالحدّ من ارتفاع درجات الحرارة عن 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050، نحتاج إلى عمل ملموس لتسريع وتيرة تحول نظام الطاقة -الذي بات ركيزةً أساسية في الاستجابة العالمية لتغيرات المناخ. ومع اقتراب مؤتمر الأطراف (COP26)، نعيش اليوم مرحلةً مصيرية يأخذها اجتماع مجلسنا بعين الاعتبار».

ويُعقد الاجتماع بحضور فعلي وعبر الإنترنت برئاسة إيشي ماساهيرو، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان. وسيقدم مدير عام «آيرينا»، لا كاميرا، تقريراً مرحلياً يسلط فيه الضوء على عمل الوكالة ونشاطاتها بين عامي 2020 و2021، وسيكشف أيضاً عن استراتيجيتها متوسطة الأجل للأعوام 2023-2027.

وسيستمع مجلس «آيرينا»، الذي يتألف من 21 عضواً منتخباً لمدة عامين، ويعملون بالتناوب لضمان توزيع الطاقة على المناطق الجغرافية بشكل عادل ومنصف، إلى تقارير من المشرفين المشاركين على آخر ثلاثة اجتماعات تم عقدها لإطار العمل التعاوني للوكالة حول الهيدروجين الأخضر، والتحول العادل، ونظم الطاقة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة.