«ائتمان الصادرات» تحصل على تصنيف ائتماني بدرجة AA-

دبي (الاتحاد)

أشاد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بجهود الشركة وإنجازها المتمثل في حصولها على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- (قوي جداً) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، للسنة الثالثة على التوالي.

ويعكس هذا التصنيف أهمية الدور الذي تقوم به شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم التنويع الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تأسست الشركة لتعزيز الصادرات الإماراتية غير النفطية وحماية المصدرين والمستثمرين المحليين من المخاطر السياسية وضد مخاطر عدم السداد من قبل المشتري، إلى جانب دعم الشركات الإماراتية للدخول في مناقصات وصفقات تجارية دولية.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: «أود أن أهنئ معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وجميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة على الحصول على هذا التصنيف الذي يعد من أقوى التصنيفات الائتمانية التي يمكن أن تحصل عليها أي مؤسسة مالية، ليس فقط في دولة الإمارات بل على مستوى المنطقة بأكملها. يعكس هذا التصنيف حرص الشركة على دعم نمو الشركات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق الدولية».