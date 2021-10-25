مدينة محمد بن راشد ترسي مجموعة من العقود الإنشائية

دبي (وام)

أعلنت مدينة محمد بن راشد آل مكتوم «الحي الأول» أحد مشاريع التطوير العقاري الرئيسة التي تنفذها مجموعة ميدان بدبي أنها أرست مجموعة من العقود الإنشائية لـ25 مبنى سكنياً تضم 4641 شقة على الواجهة المائية. وتغطي العقود أيضاً أعمال البنية التحتية للمشاريع القادمة في الحي الأول والتي تم ترسيتها على «عبر الإمارات للمقاولات» و«بهاتيا للمقاولات العامة» و«مجموعة بن لادن للمقاولات» و«بارك واي العالمية للمقاولات» وفق جدول زمني للإنجاز المبكر، وذلك قبل موعد التسليم المقرر. وسيبدأ المقاولون على الفور بأعمال البنية التحتية التي من المقرر الانتهاء منها في غضون 12 شهراً في حين من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ25 مبنى سكنياً - متوسط ومنخفض - الارتفاع في غضون 14 إلى 24 شهراً وذلك وفقاً لأحجام المباني وحالة البناء الحالية.