الصين تخصص 470 مليار دولار لتمويل الطاقة

بكين (رويترز) - قالت الإدارة الوطنية للطاقة في الصين اليوم الاثنين إن بنك الصناعة والتجارة الصيني المملوك للدولة يعتزم تقديم تمويل بقيمة ثلاثة تريليونات يوان (470 مليار دولار) لقطاع الطاقة على مدار الأعوام الخمسة القادمة.

وأضافت الإدارة أن اتفاقا لتعاون استراتيجي بين الكيانين يهدف جزئيا إلى المساعدة في ضمان إمدادات الطاقة والكهرباء في الشتاء والربيع بينما تعاني الصين أسوأ نقص في الكهرباء في سنوات.