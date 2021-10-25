قفزة في صادرات الإمارات إلى السعودية

الرياض (رويترز) - أظهرت بيانات سعودية رسمية اليوم الاثنين أن قيمة صادرات الإمارات إلى السعودية زادت بنحو 31 بالمئة في أغسطس على أساس شهري.

وأفادت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء بأن الواردات من الإمارات ارتفعت إلى 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار) من 3.1 مليار ريال في يوليو. وعلى أساس سنوي، زادت الواردات من الإمارات بنحو 47 بالمئة.

تأتي الزيادة الشهرية في أعقاب انخفاض 33 بالمئة في يوليو، عندما عدلت السعودية القواعد الخاصة بالواردات.

وقالت هيئة الإحصاء إن إجمالي الصادرات السعودية إلى جميع دول العالم زاد 58.9 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، مضيفة أن الصادرات في أغسطس من العام الماضي كانت تتأثر بإجراءات الإغلاق وحظر السفر بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان الدافع الرئيسي للزيادة السنوية هو صادرات النفط التي ارتفعت 74.2 بالمئة في أغسطس.