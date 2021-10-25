قفزة في الدخل السياحي بالأردن خلال 9 أشهر



عمان (رويترز) - قال البنك المركزي الأردني اليوم الاثنين إن الدخل السياحي ارتفع 39.3 بالمئة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 1.2 مليار دينار (1.7 مليار دولار) مقارنة مع 868 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح المركزي أن سبب الارتفاع يعود إلى الزيادة في أعداد السياح بنسبة 36 بالمئة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى 397 ألف سائح مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت جائحة كورونا قد عصفت منذ ربيع العام الماضي بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات المتواصلة والقيود التي فرضت على حركة المسافرين، وبات من القطاعات الأكثر تضررا وآخر المتعافين.

(الدولار = 0.709 دينار)