تراجع معنويات قطاع الأعمال الألماني

برلين (رويترز) - أظهر مسح اليوم الاثنين أن معنويات قطاع الأعمال الألماني انخفضت للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر إذ أدى تعطل الإمدادات لكبح إنتاج المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال معهد إيفو للبحوث الاقتصادية إن مؤشره لمناخ الأعمال هبط إلى 97.7 نقطة من 98.9 نقطة المعدلة بالزيادة في سبتمبر في أدنى قراءة للمؤشر منذ أبريل.

وكان استطلاع رويترز لآراء المحللين قد توقع أن تكون القراءة في أكتوبر 97.9 نقطة.

ومن المتوقع أن تخفض الحكومة الألمانية يوم الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام، بعد أن خفضت المعاهد الاقتصادية الرائدة الأسبوع الماضي توقعاتها المشتركة للنمو إلى 2.4 بالمئة من 3.7 بالمئة هذا العام وتوقعت أن يكون النمو العام المقبل 4.8 بالمئة.