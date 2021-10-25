«أرامكو» و«توتال» تفتتحان محطتي وقود في السعودية

الرياض (الاتحاد) - افتتحت شركة أرامكو السعودية وشركة توتال إنرجيز الفرنسية أول محطتي خدمة في إطار شبكة بتكلفة مليار دولار لمحطات الخدمة والتزود بالوقود في أنحاء المملكة.

وأسست الشركتان في 2019 مشروعا مشتركا مناصفة بينهما لإقامة شبكة محطات تقدم الوقود عالي الجودة والخدمة مع توقع المملكة أن تحقق ازدهارا في مجال العقارات والبنية الأساسية إذ تنفتح على السياحة والاستثمار الأجنبي.

ونُقل عن أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، قوله في بيان اليوم الاثنين «نقيم شبكة متميزة ستعزز تجربة السائقين والمسافرين في السعودية».

وأضاف «مع زيادة المملكة للمشروعات السياحية نتوقع زيادة السفر الداخلي والطلب على الضيافة وخدمات السفر».

وأقيمت المحطتان في الرياض وسيهات في شرق المملكة.