أسعار النفط تواصل الصعود لأعلى مستوياتها في أعوام

صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها من الأسبوع الماضي وتبلغ أعلى مستوياتها في عدة سنوات مع استمرار شح الإمدادات العالمية في ظل الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم مع انتعاش الاقتصادات من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتاً بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 84.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 1.5 بالمئة يوم الجمعة. ولامست في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2014 عند 84.76 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 86.09 دولار للبرميل بعد مكاسب الجمعة الماضية التي بلغت 1.1 بالمئة. وبلغ العقد في وقت سابق أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عند 86.43 دولار.

بعد أكثر من عام من انخفاض الطلب على الوقود، عاد استهلاك البنزين ونواتج التقطير ليتماشى مع متوسطات خمس سنوات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم.



