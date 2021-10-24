أبوظبي أفضل أسواق الخليج أداء

أبوظبي (الاتحاد، رويترز)

تصدر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأحد.

وزاد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.93 في المئة، بتداولات قيمتها 1.479 مليار درهم جراء تداول 241.2 مليون سهم مدفوعا بزيادة 2.11 في المئة في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.8 في المئة بفضل قفزة بنسبة 8.6 في المئة في سهم أرامكس ليوسع مكاسب الجلسة السابقة، وذلك بعد اتفاق مباشر قيمته 1.41 مليار درهم لشراء 295 مليونا من أسهمه. وقال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إنه يتوقع أن تنمو أصول البنوك الإماراتية ثمانية بالمئة في 2022. ونقلت كذلك عنه القول إن اقتصاد الإمارات سيجني فوائد معرض إكسبو 2020 لنحو تسع سنوات.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.7 في المئة، مع انخفاض سهم مصرف الراجحي 2.4 في المئة، مقتربا من إنهاء مسيرة صعود استمرت خمسة أيام.

وأعلن مصرف الراجحي أمس عن صافي ربح 3.79 مليار ريال للربع المنتهي في 30 سبتمبر ، ارتفاعا من 2.66 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولم يسجل سهم البنك الأهلي السعودي تغيرا يذكر. وأعلن أكبر بنك في المملكة عن زيادة بنحو 20 في المئة في أرباح الربع الثالث، مشيرا إلى زيادة الرسوم. لكن سهم الاتصالات السعودية ارتفع 0.9 في المئة .

وفي قطر، تراجع المؤشر 0.43 في المئة، فيما ارتفع البحرين 0.71 في المئة، ومسقط بنسبة 0.01 في المئة.