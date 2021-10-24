«الاتحاد للطيران» تسير رحلاتها إلى 61 وجهة حول العالم

رشا طبيلة (أبوظبي)

تسير الاتحاد للطيران حالياً رحلاتها إلى 61 وجهة حول العالم، في وقت تبدأ تسيير رحلاتها إلى ثلاث وجهات جديدة في إطار جدولها الخاص بموسم الشتاء، وذلك في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل.

وأشارت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني أمس حول شبكتها، أن الوجهات الثلاثة التي ستستأنف الرحلات إليها هي كيب تاون وجوهانسبيرغ في جنوب إفريقيا، وذلك في 25 من نوفمبر، وزنجبار في المحيط الهندي، وذلك في 26 من نوفمبر المقبل.

وتشمل وجهات شبة القارة الهندية التي تسير إليها الناقلة اليوم، 14 وجهة، وهي أحمد آباد ودكا وكوتشي ونيودلهي وبنغالور وحيدآباد ولاهور وتريفاندرم وتشيناي واسلام آباد وماليه ومومباي وكراتشي وكولومبو، أما في قارة آسيا واستراليا فتسير الناقلة إلى 11 وجهة وهي بانكوك وملبورن وسنغافورة وجاكارتا وبوكيت وسيدني وكوالالمبور وسيؤول وطوكيو ومانيلا وشنجهاي.

وفي القارة الأوروبية، فتسير الناقلة رحلاتها إلى 18 وجهة منها امستردام ولندن وموسكو وفيينا، آثينا وفرانكفورت ومدريد وميونيخ وزيوريخ ودبلن وبرشلونة وجنيف ومانشيستير وباريس وبروسيل واسطنبول وميلان وروما.

وفيما يتعلق بدول شرق الأوسط وإفريقيا، فتسير الناقلة رحلاتها إلى 14 وجهة، وهي عمّان وجدة ونيروبي والبحزين وكازابلانكا والرياض وبيروت والدمام والكويت وسيشل والقاهرة والدوحة ومسقط وتل أبيب.

الصحة والسلامة

وبفضل برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، وإجراءات التعقيم الذي تطبُقه الناقلة على كافة رحلاتها القادمة والمغادرة والعابرة لأبوظبي، يمكن للضيوف السفر بسهولة ويسر، حيث يشمل البرنامج تأميناً صحياً مجانياً ضد «كوفيد 19» لكافة المسافرين، يستمر حتى 31 مارس 2022. كما يساعد تطبيق الشركة المبتكر «مُعتمد للسفر» على تسهيل عملية التأكد من الوثائق المطلوبة قبل السفر. ومع التطبيق يمكن للمسافرين التحقق من استكمال وثائقهم قبل الوصول إلى المطار.