«المركزي»: البنوك ملزمة بإصدار براءة الذمة للعملاء خلال 7 أيام عمل

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد مصرف الإمارات المركزي أن البنوك العاملة بالدولة ملزمة بإصدار براءة ذمة للعملاء الذين يطلبونها خلال فترة لا تتجاوز مدتها 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

وقال «المركزي» رداً على سؤال لـ«الاتحاد»: إنه فيما يتعلق بالنظام والمعايير المعمولة بها والسارية المفعول بالدولة والخاصة بحقوق عملاء البنوك، فإن النظام ألزم البنوك بإصدار شهادة براءة الذمة خلال مدة زمنية لاتتجاوز 7 أيام عمل.

وأصدر مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي نظاماً جديداً لحمایة المستهلك في فبراير من العام الجاري 2021 كأساس للإطارالتنظیمي الجدید لحمایة المستهلك المالي، والذي یهدف إلى ضمان المعاملة العادلة وحمایة المستهلكین.

ویستند النظام الجدید على مرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظیم المنشآت والأنشطة المالیة، والذي منح المصرف المركزي تفویضاً لوضع أنظمة ومعاییرلحمایة عملاء المؤسسات المالیة المرخصة.

ویحدد النظام الذي یستند إلى مبادئ تفصیلیة، عدداً من الأهداف الرئیسة لضمان حمایة مصالح المستهلكین عند استخدامهم لأي منتج أو خدمة مالیة أو في علاقاتهم مع المؤسسات المالیة المرخصة.

ویوفر النظام مجموعة واسعة من السلوكیات السلیمة المتوقعة من المؤسسات المالیة المرخصة.

واعتبر مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي في حينه أن النمو والتوسع في القطاع المالي، في دولة الإمارات من حيث تعدد المنتجات والخدمات، وتطور التكنولوجیا یسهم في زیادة تعقید عملیة اتخاذ القرار الصحیح من قبل المستهلكین، لذلك قام المصرف المركزي بإصدار أول إطار تنظیمي شامل یحدد العلاقة بین مقدمي الخدمات والمنتجات المالیة والمصرفیة ومستهلكیه، وذلك لضمان حمایة المستهلك المالي واستمراریة الثقة في القطاع.

وجاء إصدار نظام حمایة المستهلك ضمن حرص المصرف المركزي على تعزیز الشفافیة والعدالة في تعامل المؤسسات المالیة المرخصة مع عملائها.

ويعمل بالدولة 58 بنكاً، منها 21 بنكاً وطنياً و37 بنكاً أجنبياً، من ضمنها 10 بنوك أعمال.