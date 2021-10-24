«ترينيتي» الهندية تطلق عملياتها في الشارقة

الشارقة (وام)

افتتحت شركة «سيدهارث للشحوم والزيوت» الهندية، أول مصنع لها بمنطقة الشرق الأوسط في الميناء الداخلي للمنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة ليكون مقراً لأولى فروعها تحت مسمى «ترينيتي للزيوت والشحوم» بقيمة استثمار بلغت 50 مليون درهم كمرحلة أولى وبمساحة إجمالية 135 ألف قدم مربع «نحو 12500 متر مربع» مجهزة بأحدث معدات صناعة الزيوت وإنتاج مواد التشحيم المتطورة. تم افتتاح الشركة الجديدة خلال حفل أقيم بحضور سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وسيدهارشا شيفا مدير عام شركة «ترينيتي للزيوت والشحوم» وعدد من الشخصيات والمسؤولين من الهيئة والشركة.