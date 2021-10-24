لجنة صينية تكلف فرق تحقيق بتحديد نطاق معقول لسعر الفحم

بكين (د ب أ)



قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أمس الأحد إنها أرسلت فرق تحقيق إلى بعض المقاطعات لزيارة كبار منتجي الفحم وشركات التوزيع من أجل تحديد نطاق «معقول» لأسعار الفحم ومنع الشركات من تحقيق أرباح زائدة.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن وكالة التخطيط الاقتصادي في الصين قولها في بيان عبر حسابها على موقع وي تشات، إن فرق التحقيق سوف تتحقق من المعلومات بما في ذلك تكاليف الإنتاج والأرباح والإنتاج والمخزونات والأسعار لدى منتجي وموزعي الفحم.

ولم يذكر البيان أسماء المقاطعات أو الشركات التي يشملها التدقيق.

وتعهدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالعمل مع الإدارات الحكومية الأخرى لمعاقبة أولئك الذين ينخرطون في تكهنات الأسعار والاكتناز واختلاق ونشر المعلومات حول ارتفاع الأسعار.