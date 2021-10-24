«غرفة التجارة» تعزز مكانة دبي بوابة عالمية للشركات

دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة دبي مؤخراً، ممثلةً بمكتبها التمثيلي في موزمبيق، وبالتعاون مع مجلس الأعمال الإماراتي الجنوب أفريقي و«أبسا»، ندوة افتراضية حضرها 113 مشاركاً من دولة الإمارات وجنوب أفريقيا للتعريف بالفرص الاقتصادية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجنوب إفريقيا، وتعزيز مكانة دبي كبوابة ومركز عالمي لشركات جنوب أفريقيا.

وهدفت الندوة الافتراضية لتعريف المشاركين من الشركات الإماراتية على فرص الاستثمار والأعمال الجديدة الموجودة في مختلف القطاعات في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى المزايا والتسهيلات التي توفرها دبي كمركز أعمال دولي، وتسليط الضوء على المشهد الاقتصادي لجنوب أفريقيا من وجهات نظر مختلفة وأوجه التآزر الاقتصادي القائمة مع دولة الإمارات.

وشملت قائمة المتحدثين في الندوة كل من عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، وامتياز باتيل، رئيس شركة «ملتي تشويس Multichoice»، وبول بوتجيتر، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الجنوب أفريقي، وباري بيدفورد، الرئيس التنفيذي للعمليات -دبي في مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط، والبروفيسور شتاين هيكروت ، الرئيس التنفيذي للفكر في «بي سي إل PCL»، وميلاني فينيس، رئيس اتحاد غرف جنوب أفريقيا، ويونس حسين، رئيس قسم الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، وكريم العلمي، مدير قسم في شركة «إننيرو»، وبريميشن نايدو، رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا في «أبسا». وأكد عمر خان أن جنوب أفريقيا تعد من الأسواق ذات الأهمية الإستراتيجية لدبي وغرفة دبي، مشيراً إلى أن الغرفة تركز جهودها على استكشاف آفاق الأعمال في الدولة من خلال مكاتبها التمثيلية الموجودة في مختلف أنحاء أفريقيا، مضيفًا أن دبي عززت مكانتها كمركز تجاري مفضل لشركات جنوب أفريقيا. وكشف أن تجارة دبي غير النفطية مع جنوب أفريقيا نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة لتتجاوز 4 مليارات دولار في عام 2020.