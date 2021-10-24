لجنة بـ«الاتحادي» تناقش مشروع اعتماد الحساب الختامي الموحد

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وأسامة أحمد الشعفار، وميرة سلطان السويدي. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على بنود مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. ويتضمن مشروع القانون حسب المذكرة الإيضاحية بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2020، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة والحساب الختامي الموحد للاتحاد.