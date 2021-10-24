مجموعة اللولو تفتتح هايبر ماركت بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

عززت مجموعة اللولو من حضورها في إمارة الشارقة، من خلال افتتاح هايبرماركت في الشارقة سنترال، بجوار استاد الشارقة للكريكيت.

وافتتح عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أحدث متاجر اللولو هايبرماركت في الشارقة سنترال، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، إلى جانب سيف الدين روباوالا الرئيس التنفيذي للمجموعة، أشرف علي موسليام المدير التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين الآخرين.

وأعرب يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، عن سعادته بافتتاح الهايبرماركت الجديد، قائلاً: «يسعدنا أن نرى افتتاح هايبرماركت جديد، من أجل تلبية احتياجات عملائنا الذين يعيشون في الشارقة، وتوفير تجربة تسوق عالمية لهم. نحن فخورون بإضافة متجر جديد إلى سلسلة متاجرنا المتنامية، وهي شهادة على أن مجموعة اللولو قد راهنت على مستقبل الإمارات، واستمرت في خططها التوسعية واستثماراتها حتى خلال أشهر الوباء الصعبة». وأضاف يوسف علي: «في الوقت الذي تسير فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بثقة نحو تحقيق استراتيجيتها الاقتصادية والتنموية الشاملة للخمسين عاماً المقبلة، سنعمل على زيادة وتيرة خططنا التوسعية واستثماراتنا للمساهمة في دعم هذه المرحلة والمشاركة في المسيرة التنموية لدولة الإمارات. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، وسنواصل دعم استراتيجيات التنمية المستدامة فيها. وبفضل القيادة الحكيمة، لم يكن هناك نقص في المواد الغذائية، وكانت جميع المواد الغذائية متاحة بأسعار معقولة خلال هذه الأزمة الصحية العالمية».