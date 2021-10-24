«أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال» ينطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال» خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري في القاعة الرئيسية في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض»، بمشاركة نخبة من الرواد والخبراء والعاملين في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

وأطلق مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض هذا الحدث السنوي الجديد لتوفير منصة تجمع الجهات العاملة والمعنية بقطاع سياحة الأعمال لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب وطرق دعم الابتكار والتعاون وبحث سبل تعزيز النمو الاستراتيجي لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض عبر جدول حافل باللقاءات وورش العمل والجلسات الحوارية والتعليمية وفعاليات التواصل، مرسخاً مكانة أبوظبي على خريطة عواصم فعاليات الأعمال الرائدة في العالم.

وينضم «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال» إلى المبادرات الاستراتيجية التي تعتمدها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والرامية

إلى بناء واستدامة علاقات التعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء على المستويين المحلي والعالمي، وذلك لتحفيز أنشطة القطاع ودفع عجلة نموه، تزامناً مع تعافيه واستئناف عملياته. ومن خلال إتاحة فرص التواصل والحوار، تتطلع الدائرة إلى استشراف الرؤى وبناء الاستراتيجيات المشتركة عن طريق تبادل الأفكار والممارسات المبتكرة.

وقال مبارك الشامسي، مدير إدارة مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «سعداء بإطلاق «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال 2021»، الذي يمنحنا المزيد من الفرص والآفاق الواعدة لتسريع تعافي قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وصياغة أولويات استراتيجية جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية».