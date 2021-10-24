«دبل تري هيلتون أبوظبي ياس» يستقبل ضيوفه 17 نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ميرال»، أمس، أن الشقق الفندقية «دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز - جزيرة ياس» ستبدأ في استقبال ضيوفها يوم 17 نوفمبر 2021. وتتولى «هيلتون» إدارة الشقق الفندقية تحت علامتها التجارية «دبل تري باي هيلتون»، لتقدم خيارات إقامة فندقية متنوعة ومرنة للزوار في جزيرة ياس بأبوظبي، خصوصًا للعائلات والضيوف من رجال الأعمال.

وقال جورجيت سينغ، الرئيس التنفيذي للأصول في «ميرال»: «نفخر بشراكتنا مع هيلتون وبتقديم العلامة التجارية (دبل تري) إلى جزيرة ياس لتحقيق هدفنا بتنويع خيارات الضيافة، حيث قدمنا حتى اليوم ثلاثة خيارات فندقية لزوار جزيرة ياس. وتعد الشقق الفندقية (دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز - جزيرة ياس) إضافة مهمة إلى وجهاتنا ومرافقنا عالمية المستوى، وتعزز مكانة جزيرة ياس، وجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال».

وقال ماثيو مولان، المدير العام لمجموعة فنادق هيلتون في جزيرة ياس: «نتطلع إلى الافتتاح الرسمي لـ (دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز - جزيرة ياس). يعد هذا المشروع إنجازاً كبيراً بالنسبة لنا، وجزءاً لا يتجزأ من التطوير المستمر الذي تشهده جزيرة ياس. وستسعدنا استضافة الضيوف في مرافقنا الحديثة ونتطلع لاستمتاعهم بضيافتنا المميزة طوال فترة إقامتهم، وتذوق قطع البسكويت الدافئة التي نقدمها في (دبل تري)».