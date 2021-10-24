مطار الشارقة: وصول أولى رحلات «طيران بيز» الأوكرانية

الشارقة (الاتحاد)

استقبل مطار الشارقة مؤخراً الرحلة الافتتاحية لشركة «طيران بيز» الأوكرانية والقادمة من مطار كييف الدولي، حيث تسعى الشركة للاستفادة من الطلب المتزايد على السفر من وإلى إمارة الشارقة من خلال تدشين هذا الخط بمعدل رحلتين أسبوعياً مع الالتزام بتقديم أعلى معايير الخدمات وأكثرها تطوراً.

وأقيم حفل استقبال للرحلة الافتتاحية لدى هبوط الطائرة على مدرج مطار الشارقة بعد عبورها أقواس مرشات المياه التقليدية بحضور علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، د. أوليكساندر خومياك، القنصل الأوكراني بدبي، ورامي عزيز، الرئيس التنفيذي لمجموعة (تيز تور) في الإمارات.