714 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 714 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 255 مبايعة بقيمة 457.22 مليون درهم، منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 110.73 مليون درهم و223 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 346.49 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة. وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 36 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة برج خليفة. وتصدرت منطقة اليفرة 1 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.