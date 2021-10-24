"يوم اليابان" في اكسبو دبي يروج لـ" إكسبو أوساكا 2025"

تعتزم الجهات اليابانية المختصة استثمار "يوم اليابان " المقرر تنظيمه في 11 ديسمبر المقبل في معرض اكسبو 2020 دبي للترويج لمعرض اكسبو الدولي 2025 الذي فازت باستضافته مدينة اوساكا اليابانية .

ودعا إيتشيرو ماتسوي رئيس بلدية أوساكا ، الحكومة اليابانية إلى تخفيف قيود السفر المتعلقة بوباء كورونا حتى يتمكن المسؤولون عن معرض أوساكا 2025 من السفر إلى دبي للانضمام إلى "يوم اليابان" في معرض إكسبو 2020 دبي الدولي للالتقاء بالمشاركين في الحدث الدولي و خاصة رجال الاعمال والمستثمرين ، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة سانكي شيمبون. وكمضيفين، سوف يزور ماتسوي وحاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا دبي في 11 ديسمبر للمشاركة في "يوم اليابان"، حيث من المقرر إقامة عرض وحفل استقبال أيضاً.

ونقلت الصحيفة عن ماتسوي قوله "أريد القيام بجولة على أوساط رجال الأعمال والمواطنين في الوقت المناسب من أجل"يوم اليابان"، أملاً في تفعيل إكسبو أوساكا 2025 من خلال دعوة أكبر عدد ممكن من المشاركين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماتسوي و كينجي واكاميا وزير معرض إكسبو أوساكا اتفقا على ضرورة أن تخفف الحكومة المركزية قيود كورونا المتعلقة بالسفر "باستخدام جواز سفر كورونا" بما يساعد الجولة المخطط لها أن تدفع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في أوساكا التي ظلت راكدة منذ الوباء.

وقال مسؤولون في مقر معرض إكسبو 2025 بوزارة التجارة إن أوساكا تخطط للسماح للمشاركين بالانضمام إلى حفل الاستقبال الذي سيعقد في دبي.

وأشار ماتسوي إلى الحجر الصحي كعقبة تحد من نشاط المعنيين بمعرض إكسبو أوساكا وكذلك الوافدين الأجانب، قائلاً "لايمكننا العمل إذا وُضعنا في الحجر الصحي في اليابان بعد العودة من دبي".

وكان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قال إن معرض إكسبو أوساكا 2025 "مشروع كبير للعصر الجديد" بعد أن تغلبنا على أزمة فيروس كورونا. ولغاية 15 أكتوبر، بلغ عدد الدول التي أكدت مشاركتها في معرض إكسبو أوساكا 58 دولة و5 منظمات دولية، بينما تهدف اليابان إلى مشاركة 150 دولة و25 هيئة دولية.

واعتبرت صحيفة سانكي أن اكسبو دبي يمثل أهمية كبيرة لنجاح اليابان في الترويج لمعرض أوساكا. ويعتقد المسؤولون عن معرض إكسبو أوساكا 2025 أن "يوم اليابان" في دبي "فرصة ثمينة لنقل مواضيع وسحر إكسبو أوساكا 2025".









