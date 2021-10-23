5 نصائح لتسويق ناجح من دون هدر الميزانية

ريم البريكي (أبوظبي)

وجه صندوق خليفة لتطوير المشاريع 5 نصائح لرواد الأعمال لتسويق منتجاتهم بطرق مثلى تصل إلى العميل بأفضل الطرق وأكثرها سلاسة ويسراً، مما يمكن رواد الأعمال من وضع خريطة طريق توفر لهم عناء البحث عن استشارات قد تهدر من قيمة رأس المال، أو تحدث تضارباً بميزانية الأرباح المتوقعة للمشروع، هناك خطوات رئيسية وأساسية لابد منها واتباعها لضمان الوصول إلى استثمار ناجح:

أولاً

دراسة رحلة شراء المستهلك. سوف تساعدك هذه الطريقة في إنتاج محتوى مناسب لكل شريحة من الجمهور المستهدف من خلال فهمك لرحلة شراء المستهلك وسلوكه. يتطلب الأمر فقط بعض الوقت لجمع بيانات عملائك، ومن ثم تحليل سلوكهم أو دراسته من خلال التواصل معهم، سوف تساعدك هذه الدراسة في إيجاد الطريقة الأقل تكلفه في جذب المستهلك، وذلك من خلال كتابة محتوى مناسب لكل مرحلة من مراحل الشراء، كالتوعية، الجذب، الإقناع والشراء.

ثانياًً

أخذ آراء العملاء، من خلال المدونات الخاصة بالمشروع أو الموقع الإلكتروني. تساعد هذه الطريقة في نشر الثقة بالمشروع من خلال العميل وأيضاً كسب علاقة دائمة مع العميل من خلال إعطائه فرصة في إبداء رأيه، أيضاً يتيح لصاحب المشروع التعرف والتفاعل مباشرة وبشكل حقيقي مع جمهوره. الجمهور هو المرآة الحقيقية لمشروعك، وهو مسوقك الحقيقي من دون رأسمال.

ثالثاًً

تقديم منتجات أو خدمات مجانية للأشخاص المؤثرين. جميعنا نحب الهدايا، بلا استثناء، وفي واقع الأمر، المؤثرون ينتظرون الهدايا والخصومات ممن يحب التعامل معهم من الشركات.

قم بإرسال منتجك كعينة أو قدم لهم تجربة مجانية لخدمتك، حاول أن تكون مهذباً ولا تضغط عليهم للترويج لعلامتك التجارية لمجرد أنك أرسلت إليهم هدية. يقول الخبير جاي باير حول التسويق من خلال المؤثرين: «التسويق عبر المؤثرين يستحق استثمار الوقت والجهد لتعزيز استفادة طويلة المدى»، فلا بأس بتقديم بعض المنتجات مجاناً، أو قضاء بعض الوقت في سبيل تحقيق الهدف.

رابعاًً

استخدام برنامج التسويق بالعمولة، وهي استراتيجية تسويقية تقوم بشكل أساسي على مشاركة العائد بين المعلن والمؤثر ويفضله الكثير من المؤثرين، حاول التقرب منهم وبناء علاقة تستطيع من خلالها تقديم منتجك أو خدمتك، واعرض نسبة سخية من أرباح الشركة عليهم. يعتبر هذا الأسلوب بسيطاً ولكنه فعال ولا يتطلب أي استثمار.

خامساًً

كن متاحاً سهل الوصول. يعتبر الاستثمار في كتابة المحتوى لزيادة المبيعات من الأقل تكلفة، وهو نوع من حركة الزوار إلى موقعك الإلكتروني أو متجرك. والطريقة الأساسية لنشر المحتوى هو الوجود في جميع المنصات التي يستخدمها الجمهور المستهدف، وذلك من خلال تحسين الوجود في محركات البحث.