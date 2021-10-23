12 اتفاقية و12685 زائراً لجناح حكومة أبوظبي في «جيتكس»

دبي (الاتحاد)

تحت شعار «حكومة المستقبل»، اختتمت حكومة أبوظبي مشاركتها العاشرة الناجحة في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2021» الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر، مع تحقيقها لنتائج كبيرة وإنجازات مميّزة، حيث شاركت 31 جهة حكومية وأكاديمية تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي خلال هذا الحدث التقني العالمي.

وشهد جناح حكومة أبوظبي في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم، واستعرضت الجهات المشاركة 100 مبادرة ومشروعاً مبتكراً في مجال التحول الرقمي، مما ساهم في خلق تجربة فريدة للزوار من خلال تقديم منصة موحدة تضم كافة الجهات الحكومية. وجاءت هذه المشاركة تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي. وأعرب معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي عن سعادته بالمشاركة الناجحة لحكومة أبوظبي في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، وبعدد زوار جناحها الذي بلغ أكثر من 12685 زائرا، وبالنتائج المميزة التي حققتها في هذا الحدث العالمي الأبرز في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، مما يدعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي في إمارة أبوظبي، ويعزز مكانتها كأحد رواد الابتكار والتحول الرقمي الحكومي في المنطقة والعالم. وتوجه الكتبي بالشكر والتقدير إلى الجهات الحكومية والأكاديمية المشاركة في جناح حكومة أبوظبي، مشيداً بالتعاون والتكامل الحكومي فيما بينهم لإبراز إنجازات مسيرة التحول الرقمي الحكومي في إمارة أبوظبي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية على أهمية النتائج التي حققتها هذه المشاركة في دعم وتعزيز الأجندة الرقمية لحكومة أبوظبي، حيث قدمت مبادرات ومشاريع تخدم محاورها الأربعة المتمثلة في الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية الرقمية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والمنظومة الرقمية، وبما يدعم تمكين وتقديم منظومة حكومية رقمية استباقية، ومتخصصة ومتعاونة وآمنة.

وأضاف العسكر لقد شاركت الجهات الحكومية والأكاديمية تحت مظلة واحدة.