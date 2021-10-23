«حديد الإمارات» تتبنى تقنيات «يو كي كيرز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة حديد الإمارات عن تبنيها لأحدث تقنيات هيئة اعتماد حديد التسليح في المملكة المتحدة «يو كي كيرز» للتحقق من المنتجات باستخدام رمز الاستجابة السريعة الديناميكي لضمان سهولة وسلاسة تتبع منتجاتها من حديد التسليح.

تهدف التقنية الحديثة إلى تمكين العملاء الراغبين في الحصول على معلومات شاملة حول منتجات حديد الإمارات من استخدام رمز الاستجابة السريعة الديناميكي من «كيرز» للوصول إلى رابط مباشر لجميع بيانات اختبارات المنتجات التي قامت حديد الإمارات برفعها وإتاحتها عبر سحابة «كيرز». وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: « نحظى في حديد الإمارات بعلاقات ناجحة وممتدة مع هيئة «يو كي كيرز».