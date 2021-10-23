«رواد الشارقة»: الإمارات وجهة مثلى لحقوق الامتياز التجاري

الشارقة (وام)

قال حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن دولة الإمارات وجهة مثلى لحقوق الامتياز التجاري «الفرانشايز» للعديد من الشركات العالمية ذات العلامة التجارية القوية، مشيرا إلى حاجة رواد الأعمال اليوم إلى تطوير معارفهم بمفهوم الامتياز كخيار للعمل التجاري.

ونظمت «رواد» برنامجا تدريبيا افتراضيا شارك فيه 20 رائد ورائدة أعمال تحت عنوان «كيف تصبح صاحب امتياز تجاري ناجحا « قدمه رجل الأعمال جاسم البستكي على مدى 3 أيام وتضمن خمسة محاور رئيسية تمثلت في التعريف بمفهوم الفرانشايز وأهميته ومميزاته والهيكل الاستراتيجي لحقوق الامتياز بالإضافة إلى الجانب القانوني المنظم لهذه الحقوق وأنواع العقود فيها وطبيعة العلاقة بين طرفي العلاقة في اتفاقيات الامتياز وهما المانح والممنوح وعوامل نجاح كل طرف. وقال المحمود إن ثقافة /الفرانشايز/ ما زالت بحاجة لمزيد من التعريف والنشر في أوساط رواد الأعمال الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال وتأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة .