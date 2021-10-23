1.1 تريليون دولار إيرادات قطاع البرمجيات بالصين

بكين (د ب أ)

أظهرت بيانات رسمية لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، تحقيق قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الصيني زخم نمو جيداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأشارت البيانات، التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)

أمس السبت، إلى أن إجمالي إيرادات البرمجيات في القطاع سجل 6.9

تريليون يوان (حوالي 1.1 تريليون دولار أميركي) خلال الفترة من

يناير إلى سبتمبر الماضيين، ليحقق بذلك قفزة بنسبة 20.5 في

المئة على أساس سنوي. وشهدت شركات عاملة في القطاع توسعاً في الأرباح بنسبة 10.7 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، لتحقق 793.7 مليار يوان، بمعدل نمو 1.4 نقطة مئوية أعلى من الأشهر الثمانية الأولى من العام. وأظهرت بيانات الوزارة أن صادرات البرمجيات الصينية سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 37.9 مليار دولار أميركي، بزيادة نسبتها 11.1 في المئة على أساس سنوي.