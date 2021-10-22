الأجانب يضخون 1.26 مليار درهم في الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

شهدت أسواق المال المحلية دخول استثمارات أجنبية (من غير العرب والخليجيين) خلال 4 جلسات الأسبوع الماضي، قيمتها 1.26 مليار درهم، صافي شراء، وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن أسواق المال بالدولة.

وجاء الارتفاع الكبير في صافي الاستثمارات الأجنبية بدعم من عمليات استحواذ أوروبية على حصة كبيرة بأسهم شركات مدرجة بالأسواق المحلية.

وأدت السيولة الضخمة المتوافرة للتداول في أسواق المال المحلية، والتي ترافقت مع طلب على الشراء من مؤسسات وصناديق استثمار أجنبية إلى دعم القيمة السوقية ومؤشرات الأسواق للبقاء في المنطقة الخضراء، فيما يعتبر مؤشراً على أن توقعات المستثمرين تبدو إيجابية جدا لنتائج الشركات في الربع الثالث، وكذلك بمجمل حركة وأداء الاقتصاد الوطني.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، استمر المستثمرون الأجانب (من غير العرب والخليجيين) بضخ استثمارات، حيث استحوذوا على أسهم جديدة من الشركات المدرجة بسوق العاصمة، بلغت قيمتها 214 مليون درهم، أضافوها لمحافظهم الاستثمارية خلال الجلسات الأربع الأسبوع الماضي.

وتظهر حركة تداولات المستثمرين الأجانب، بأنهم بدأوا بإعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية، بزيادة كبيرة في مشترياتهم من الأسهم المدرجة، ما يعكس توقعات إيجابية حول نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي.

ووفقاً للبيانات نفذ المستثمرون الأجانب تداولات نشطة خلال الجلسات الأربع بلغت قيمتها الإجمالية 2.298 مليار درهم تقريبا (بيع وشراء)، تعادل 18.6% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الفترة، وذلك نتيجة قيامهم بشراء أسهم بقيمة 1.256 مليار درهم فيما بلغت قيمة مبيعاتهم 1.042 مليار درهم.

السيولة النقدية الأجنبية

ووفرت السيولة النقدية الأجنبية دعما لسوق أبوظبي للأورق المالية خلال الأسبوع الماضي، ساهمت في ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق، بنحو 10 مليارات درهم لتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للشركات الـ 82 المدرجة في سوق العاصمة 1.468 تريليون درهم بنهاية جلسة يوم الأربعاء الماضي التي كانت الجلسة الأخيرة خلال الأسبوع، مقارنة مع قيمة سوقية كانت تبلغ 1.458 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق بنهاية الأسبوع الأسبق.

ونتيجة لذلك ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 7876.25 نقطة الأسبوع الماضي، مقارنة مع 7812 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق.

واستمرت السيولة مرتفعة في سوق العاصمة، إذ بلغت قيمة التداولات الإجمالية للجلسات الأربع نحو 6.2 مليار درهم.

أما محصلة التداولات على مستوى الشركات فقد سجلت ارتفاع أسعار الإغلاق لـ 31 شركة فيما تراجعت أسعار أسهم 18 شركة، واستقرت أسعار 33 شركة دون تغيير، وذلك مقارنة مع الأسعار الرسمية المسجلة لها بنهاية الأسبوع الأسبق.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي سجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات من الأسهم المدرجة بالسوق بقيمة 565 مليون درهم خلال الأسبوع منها 515 مليون درهم في الجلسة الأخيرة يوم الأربعاء الماضي.

ومع ذلك تظهر بيانات السوق أن صافي شراء المستثمرين الأجانب (من غير العرب والخليجيين) في سوق دبي المالي بلغ 1.045 مليار درهم خلال الجلسة الأخيرة يوم الأربعاء الماضي، بدعم من الصفقة الكبيرة التي أجرتها شركة «جيوبوست دي بي دي» الفرنسية للاستحواذ على نسبة 21.6% من أسهم شركة أرامكس المدرجة في سوق دبي.

لكن تداولات المستثمرين الخليجيين خلال نفس الجلسة سجلت صافي بيع بقيمة 503 ملايين درهم، كما سجلت تداولات المستثمرين العرب صافي بيع أيضا بقيمة 30 مليون درهم تقريباً خلال نفس الجلسة، ما جعل صافي تداولات الأجانب يستقر عند 514 مليون درهم صافي شراء للجلسة الأخيرة يوم الأربعاء الماضي.

وأدى الدعم الذي تلقاه السوق من السيولة الأجنبية إلى ارتفاع المؤشر العام بنحو 68 نقطة خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 2857.3 نقطة بنهاية تداولات الأربعاء الماضي.