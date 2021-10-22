«اقتصادية أبوظبي» تدشن رحلة المستثمر عبر «تم»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وهيئة أبوظبي الرقمية، رحلة المستثمر عبر منظومة الخدمات الحكومية الموحدة «تم» والتي تعد نافذة رقمية جديدة لتلبية كافة متطلبات المستثمرين لممارسة النشاط الاقتصادي في أبوظبي بدءاً من مرحلة استكشاف الفرص الاستثمارية وانتهاءً ببدء ممارسة النشاط.

جاء ذلك على هامش مشاركة حكومة إمارة أبوظبي في الدورة الـ41 من «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، التي اختتمت فعالياتها أمس الأول بحضور معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة-أبوطبي، ومعالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، ومعالي علي راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي-أبوظبي.

وتعتبر «رحلة المستثمر» نتاج تعاون مشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وهيئة أبوظبي الرقمية بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، حيث تعد الشراكة مع بنك المشرق، وموقع بروبرتي فايندر العقاري مثالاً ونموذجا للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

محمد الشرفاء

وقال معالي محمد علي الشرفاء رئيس اقتصادية أبوظبي إن تدشين رحلة المستثمر يعد بداية لمشروع استراتيجي مهم يهدف إلى الانتقال بمنظومة خدمات تراخيص الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي إلى خدمات رقمية ذكية متكاملة تحاكي كافة المستثمرين من خلال تبسيط كافة العمليات والمتطلبات وتقديمها إلكترونياً بشكل متكامل يما يترجم توجهات حكومة إمارة أبوظبي لتحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

من جانبه، قال راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة إن رحلة المستثمر تتميز باحتوائها أدوات جديدة لتوجيه المستثمرين الجدد بشكل أفضل من أهمها أداة «البحث عن الرخص» التي تقوم بتوجيه المستثمرين من خلال استبيان ذكي ومساعدتهم على تحديد الشكل القانوني ونوع الترخيص المناسبين كما تتيح لهم فرصة استعراض المعلومات والبيانات المطلوبة قبل البدء بممارسة النشاط وذلك من خلال استخدام أداة «محاكاة بدء الأعمال».

وتتيح رحلة المستثمر للمستثمرين التقدم بطلب للحصول على اسم تجاري ورخصة تجارية عبر الإنترنت في غضون 6 دقائق بالإضافة إلى تحديد موقع بدء الأعمال عبر نافذة تحميل عقد موثق بما يوفر ميزة إعداد العقود مثل عقد تأسيس الشركة أو عقد وكيل الخدمات لكافة أنواع التراخيص المعمول بها وتوقيعها جميعا عبر الإنترنت.

وبدوره، أوضح سامح القبيسي، المدير التنفيذي لمكتب الشؤون التنفيذية بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن من مميزات رحلة المستثمر أنها تمكن المستثمر من فتح حساب مصرفي من خلال بنك المشرق وذلك من خلال توفير كافة بيانات الترخيص والبيانات الشخصية للمستثمر بشكل مسبق.