تراجع مبيعات التجزئة البريطانية

لندن (رويترز)

كشفت بيانات رسمية أمس أن مبيعات التجزئة في بريطانيا انخفضت 0.2 بالمئة في سبتمبر، مما يضيف إلى مؤشرات على ضعف التعافي من جائحة كوفيد-19.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن مبيعات التجزئة لا تزال أعلى بنسبة 4.2 بالمئة عن فبراير 2020 قبل فرض الإغلاق العام في بريطانيا، لكنها الآن أقل 1.3 بالمئة على أساس سنوي، كما أنها أقل من توقعات الاستطلاع أن تسجل انخفاضاً بنسبة 0.4 بالمئة فحسب.

وزادت مبيعات التجزئة البريطانية بقوة في النصف الأول من العام مع تخفيف قيود الإغلاق على المتاجر أولا، لكنها تراجعت في الشهور الخمسة الماضية لأسباب منها زيادة إنفاق الناس على التواصل الاجتماعي بعد تخفيف قيود الإغلاق في الحانات والمطاعم.

وأدت أزمات سلاسل الإمداد إلى خلو بعض الأرفف في متاجر السوبر ماركت، ونفدت إمدادات الوقود في الكثير من المحطات في نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر بعد اضطراب شحنات الناقلات، الأمر الذي أدى إلى توقف صفوف من السيارات أمام المحطات.

وباستثناء الوقود انخفضت مبيعات التجزئة في سبتمبر بنسبة أكثر من المتوقع بلغت 0.6 بالمئة.

وبالنسبة للربع الثالث بأكمله تراجعت مبيعات التجزئة 3.9 بالمئة، وهو أكبر انخفاض فصلي منذ الشهور الثلاثة المنتهية في مارس عندما كانت معظم قطاعات الاقتصاد خاضعة لحالة إغلاق عام.