الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية

لندن (رويترز)

ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي أمس مدعوماً بضعف الدولار في حين عززت الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1790.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0859 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1792 دولارا.

ويتجه مؤشر الدولار للنزول للأسبوع الثاني مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات أخرى.

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك «هناك ارتفاع في توقعات التضخم وقدم ذلك الدعم للذهب، إلى جانب ضعف الدولار، مضيفاً أن الذهب يقوم بمحاولة أخرى لتخطي عتبة 1800 دولار».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.7 بالمئة إلى 24.30 دولار للأوقية. وقفز البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1057.91 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2011.59 دولار.

وفي سوق الصرف، نزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 93.61 نقطة، مما يضعه على مسار نحو تسجيل تراجع لثاني أسبوع. وسجل الدولار الأسترالي 0.7498 دولار أميركي. ولم يشهد اليورو تغيراً يذكر وسجل 1.1627 دولار، في حين حوم الين قرب أدنى مستوياته في عدة سنوات حيث بلغ الدولار 114.01 ين.