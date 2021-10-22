الرقائق تكبح إنتاج «رينو»

باريس (وكالات)

توقعت شركة رينو الفرنسية للسيارات تراجع إنتاجها من السيارات خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة، في ظل استمرار أزمة نقص أشباه الموصلات التي تعرقل صناعة السيارات على مستوى العالم.

وذكرت رينو في بيان، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن إنتاج الشركة سوف يتراجع بنحو 500 ألف سيارة خلال عام 2021 بسبب نقص مكونات الإنتاج.

وكانت الشركة توقعت في يوليو الماضي تراجع إنتاجها، بواقع 200 ألف سيارة.

وتراجعت مبيعات رينو خلال الربع الثالث بنسبة 13 بالمئة إلى تسعة مليارات يورو (10.5 مليار دولار).

واضطرت أزمة أشباه الموصلات، اللازمة لصناعة سيارات جديدة، بالمنتجين على مستوى العالم، وأرغمتهم على إغلاق مصانع وتأجيل طرح طرازات جديدة. ومن المتوقع أن تتراجع مبيعات السيارات في أوروبا هذا العام إلى أدنى من مستوياتها في 2020 عندما حجمت قيود جائحة كورونا المبيعات.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة رينو لوكا دي ميو قد أعرب عن تفاؤله في يوليو الماضي بأن أزمة أشباه الموصلات سوف تتراجع خلال النصف الثاني من العام، وأعلن آنذاك أن رينو ما زالت تسير بحزم على مسارها للعودة، مع تنفيذ خطتها للتحول.