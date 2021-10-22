بيع في الفصل الثالث من العام الجاري عدد من السيارات الهجينة أكبر من تلك التي تعمل بالديزل، كما أعلنت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات الجمعة.
وتحتل السيارات الهجينة غير القابلة لإعادة الشحن المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ 20,7 في المئة، بعد تلك العاملة بالبنزين (39,5 في المئة)، لكنها متقدمة على السيارات العاملة بالديزل (17,6 في المئة) التي فقدت 10 نقاط في عام واحد.
وسجل هذا النمو، خصوصا في بلدان أوروبا الوسطى، حيث ازدادت مبيعات السيارات الهجينة بنسبة 69,3 في المئة بين يوليو سبتمبر.
وبعد سبع سنوات على فضيحة ديزلغيت انخفضت مبيعات الديزل إلى النصف خلال عام واحد حين بيعت 381473 سيارة في الربع الثالث.
وضاعفت السيارات الهجينة والكهربائية المدعومة على نطاق واسع وجودها تقريبا بحصة سوقية تبلغ 9,8 في المئة و9,1 في المئة على التوالي.
وتضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية، خصوصا خلال عام واحد في إيطاليا والسويد والدنمارك والبرتغال والنمسا.
وقد ازدادت بنسبة 62,7 في المئة في ألمانيا، و34,6 في المئة في فرنسا، وهما السوقان الأوروبيان الرئيسان.