اختتام نهائيات تحدي العرب للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

دبي (الاتحاد) أعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEE شعبة إدارة التكنولوجيا بالجمعية بالتعاون مع المؤسسة العالمية للابتكار وريادة الأعمال GIE أسماء الفائزين في تحدي العرب للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في دورته الثالثة على هامش فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية الذي اختتم أعماله، حيث حصدت الإمارات الجائزة التقديرية من لجنة التحكيم. وحضر الفعالية شركاء الأعمال في التحدي من الدول الـ9 المشاركة، وهي الإمارات العربية المتحدة ومصر وفلسطين والأردن والمغرب وتونس وسلطنة عمان ولبنان والمملكة العربية السعودية. انقسمت الفرق الفائزة إلى قسمين رئيسيين هما أفكار مشروعات التخرج، وفاز بالجائزة التقديرية من لجنة التحكيم مشروع نبضة من مصر، وأحتل المركز الأول مشروع industry 4.0 من مصر الموجهة قطاع الصناعة، وفاز بالمركز الثاني Nofasty من المغرب كأحد الحلول لقطاع الصناعات الغذائية، أما المركز الثالث فكان من نصيب مشروع Fire Fighting من لبنان وهو متخصص في قطاع الأمن السيبراني. وعلى صعيد الفائزين عن فئة الشركات الناشئة، حصدت شركة بالجوار الإماراتية الجائزة التقديرية من لجنة التحكيم كأفضل عرض، أما المركز الأول فقد كان من نصيب شركة Decapolis الأردنية والمتخصصة في حلول supply chain، وكان المركز الثاني لشركة Persevia التونسية والتي توفر حلولا ذكية لقطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والطرق، أما المركز الثالث كان لشركة Allien dimenions التونسية لحلول التعليم الإلكتروني. وقال المهندس محمد عبود رئيس جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEE شعبة إدارة التكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا عن بالغ سعادته بالمراكز المتقدمة التي حصدتها مختلف الدول العربية بمشروعات تخرج وحلول شركات ناشئة تنافسية قائلاً:«إن الرهان على المبتكرين من الشباب العربي من طلاب الجامعات أو أصحاب الشركات الناشئة يعد أحد الإنجازات الحقيقية التي لابد أن نفخر بها جميعاً، لاسيما وأن مثل هذه البرامج التي تزيح الستار عن الأفكار المتميزة والعقول الفريدة تؤكد لنا إننا نمتلك كافة مقومات مواكبة المتغيرات العالمية نحو التحول الرقمي والمدن الذكية، بالإضافة إلى أننا أصبحنا نعي أن تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل العرب ستصنعه سواعد شبابها وعقولهم». وأقيم التحدي بالشراكة مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات قسم الإمارات العربية المتحدة ولبنان والمغرب، بالإضافة إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عمان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من مصر ومؤسسة النيزك الفلسطينية ومؤسسة نوفيشن سيتي التونسية وجامعة الأميرة نورة من المملكة العربية السعودية.

