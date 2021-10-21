الإجازات القصيرة تنعش السياحة الداخلية

رشا طبيلة (أبوظبي)

مع اعتدال الطقس، وحلول إجازة المولد النبوي الشريف المتصلة بعطلة نهاية الأسبوع الحالية، تشهد الإمارات نشاطاً سياحياً داخلياً ملحوظاً، إلى جانب عودة السياحة الدولية بشكل قوي، لترتفع معدلات إشغال الفنادق خلال هذه الإجازة لتتجاوز 95%.

وعادة ما تنشط السياحة الداخلية خلال الإجازات القصيرة، فسكان الدولة يرونها فرصة للسياحة داخل الدولة والتعرف على معالم الإمارات المتنوعة والكثيرة، لا سيما مع اعتدال الطقس، فالمنتجعات الشاطئية وتلك القريبة من المرافق الترفيهية تشهد الطلب الأكبر من السياح المحليين.

وبحسب بيانات محلية بلغ حجم مساهمة السياحة الداخلية في الاقتصاد الوطني خلال عام 2019 نحو 41.2 مليار درهم، وتبلغ حصة السياحة الداخلية 23% من إجمالي عائدات القطاع السياحي في الدولة، مقارنة بـ77% للسياحة الدولية.

السياحة الدولية

وبدورها، تقول منى عوني مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق «أكور دبي»: «نسجل معدلات إشغال مرتفعة تفوق 95%».

وتضيف عوني: «نشهد طلباً كبيراً من السياحة الداخلية خلال إجازة عيد المولد النبوي الشريف المتصلة بعطلة نهاية الأسبوع لتعزز من النشاط السياحي الموجود حالياً من السياحة الدولية أيضاً». وتقول: «نشهد فعاليات ومناسبات كثيرة في فنادقنا وطلباً كبيراً من السياحة الداخلية والدولية، لا سيما مع عودة الحركة من السوق السعودي وأسواق دولية أخرى».

معالم الإمارات

أما نويل مسعود رئيس شركة أوغست للاستشارات الفندقية فيقول «السياحة عادت إلى طبيعتها في الفنادق بالدولة حيث تشهد طلباً مرتفعاً من السياح المحليين والدوليين».

ويشير إلى أن نسبة إشغال الفنادق ارتفعت بشكل ملحوظ من السياحة الداخلية حيث تشهد فنادق في مختلف مناطق الدولة حركة سياحية داخلية، لا سيما أن سكان الدولة يرغبون بالتعرف على معالم الإمارات خصوصاً بعد انطلاق الحملات الترويجية للسياحة الشتوية خلال جائحة كورونا والتي أسهمت بشكل كبير في رغبة سكان الدولة بالسياحة داخليا والتعرف على المعالم المتنوعة التي تضمها الدولة».

ويضيف مسعود «مع قدوم عدة إجازات رسمية محلية وأعياد مختلفة مثل إجازة عيد المولد النبوي وإجازات أخرى مقبلة يرتفع الطلب بشكل كبير من السياحة المحلية على الفنادق».

وفي السياق ذاته، قال فندق قصر الإمارات إنه شهد إقبالا كبيرا على الإقامة في الفندق خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية حيث يشهد معدلات إشغال ممتازة وإيجابية، حيث عادت السياحة الداخلية والدولية بالانتعاش بسبب اعتدال الطقس والأنشطة والفعاليات التي تشهدها إمارة أبوظبي.

اعتدال الطقس

تقول أمل حرب نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»: «إن فنادق روتانا خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية وإجازة المولد النبوي الشريف تشهد إقبالاً كبيراً من السياح المحليين، حيث عادة ما تشهد الإجازات القصيرة إقبالاً كبيراً من السياحة الداخلية، لا سيما مع اعتدال الطقس».

وتشير إلى أن المنتجعات الشاطئية والقريبة من المرافق الترفيهية ومراكز التسوق تستحوذ على النسبة الأكبر من الطلب.

وبينت أن معدلات إشغال فنادق روتانا تتجاوز 95%.