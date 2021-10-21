الأسهم السعودية لأعلى مستوى في 15 عاماً

دبي (رويترز)

أغلقت الأسهم السعودية على ارتفاع أمس وظل مؤشر البورصة عند أعلى مستوى في 15 عاماً مع ارتفاع أسعار النفط.

وقال وائل مكارم محلل الأسواق لدى إكسنس إن المستثمرين ما زالوا متفائلين في المنطقة. وإن الأسهم مدعومة بموسم قوي لأرباح الشركات والمستويات المرتفعة لأسعار الطاقة.

وصعد مؤشر السوق السعودية 0.3 بالمئة مدعوماً بزيادة سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 5.2 بالمئة وارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة.

وارتفع سهم أرامكو 0.5 بالمئة بعد أن رفع بنك إتش.إس.بي.سي السعر المستهدف للسهم إلى 38.8 (10.34 دولار) من 37.5 ريال.