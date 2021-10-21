استطلاع: الاقتصادات الخليجية تنمو بوتيرة متسارعة في 2022

بنجالورو (رويترز)

أوضح استطلاع لآراء الخبراء الاقتصاديين أن اقتصادات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ستنمو في العام المقبل بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة.

ويشير الاستطلاع إلى أن المنطقة تستفيد من ارتفاع معدلات التطعيم بلقاحات كوفيد-19 ومن صعود أسعار النفط وعودة الأنشطة الاقتصادية.

ويشير الاستطلاع إلى أن الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، والتي تعد مركزاً للتجارة العالمية، تشهد نمواً نسبته 4.6% العام المقبل بارتفاع بسيط عن تقدير الاستطلاع السابق.

ودولة الإمارات صاحبة أعلى معدل للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا في العالم، وقد خففت القيود المفروضة لاحتواء الجائحة بما يحفز نمواً اقتصادياً نشطاً هذا العام.

وقالت خديجة حقي رئيس قسم البحوث الاقتصادية في بنك الإمارات دبي الوطني «التوقعات الاقتصادية... أكثر إشراقاً ومن المرجح أن يدعم تخفيف قيود السفر قطاعي السياحة والضيافة في حين ينتظر أن يؤدي معرض إكسبو 2020 إلى زيادة الطلب المحلي أيضاً».

وينمو الاقتصاد السعودي 5.1% العام المقبل. سينمو اقتصاد كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين بما يتجاوز ثلاثة في المئة العام المقبل. أما التوقعات بالنسبة للتضخم، فمن المرجح أن يحوم حول اثنين في المئة، وأن يكون أقل التوقعات في الإمارات حول 1.5% وأعلاها في قطر عند 2.5%.