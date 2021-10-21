عويضة المرر: وسائل مبتكرة لترشيد الاستهلاك

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن قطاع الطاقة في الإمارة يمضي بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة نحو تطوير إمكاناته من أجل رفع كفاءة منظومة الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، مع المساهمة في جهود الحفاظ على البيئة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق المزيد من الفرص لدعم الاقتصاد الوطني في الإمارات.

وقال معاليه بمناسبة يوم الطاقة العالمي: «تعمل دائرة الطاقة في أبوظبي على توظيف السياسات والتنظيمات من أجل تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وذلك من خلال تعزيز كفاءة الطاقة والمياه والارتقاء بالقطاع من أجل تحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى إيجاد وسائل مبتكرة لترشيد الاستهلاك، والعمل على تعزيز الطاقة النظيفة والمتجددة وزيادتها في مزيج الطاقة في الإمارة، مع المحافظة على الموارد الطبيعية من الهدر من أجل تلبية الطلب حالياً وفي المستقبل».

وأضاف: «يعد الاهتمام بالبيئة وتحقيق استدامة الموارد من أهم التوجهات الاستراتيجية لقطاع الطاقة في أبوظبي من أجل الحد من انبعاثات الكربون».