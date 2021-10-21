«أبوظبي العالمي» عضواً في «الخصوصية العالمية»

أبوظبي (الاتحاد)

أصبح مكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي عضواً معتمداً في جمعية الخصوصية العالمية، حيث قامت اللجنة التنفيذية للجمعية بالإعلان عن ذلك في الجلسة المغلقة للجمعية العامة الثالثة والأربعين التي تنعقد حالياً في دولة المكسيك.

وتعد جمعية الخصوصية العالمية، المؤتمر الدولي لمفوضي حماية البيانات والخصوصية سابقًا، المنتدى العالمي الأول لحماية البيانات وسلطات الخصوصية، والتي تضم أكثر من 130 سلطة حماية بيانات من جميع أنحاء العالم، بعد انعقادها لأول مرة في عام 1979.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: «ملتزمون بتبني أفضل الممارسات في القطاع التنظيمي بالتماشي مع اللوائح والقوانين العالمية».

وقال سامي محمد، مفوض حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي: «بعد إصدار وتشريع اللوائح الجديدة لحماية البيانات، ونظراً لتطبيق أفضل الممارسات العالمية لحماية البيانات بالسوق، أصبح مكتب حماية البيانات عضواً معتمداً في جمعية الخصوصية العالمية».