«دو» توقع شراكة مع «تاليس» لتعزيز أمن البيانات

دبي (الاتحاد) أبرمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اتفاقية شراكة مع مجموعة «تاليس»، الرائدة عالمياً في مجال حماية البيانات، تحصل بموجبها دو على مجموعة من الحلول والتقنيات الجديدة التي طورتها «تاليس» وذلك لدعم وتعزيز عمليات مركز دو للدفاع والأمن الإلكتروني ومحفظة حلول منصة الثقة الرقمية التابعة للشركة. وجرى توقيع اتفاقية الشراكة خلال حفل توقيع رسمي على هامش فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2021. وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: «تتطلب مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حالياً حلول متطورة تواكب التحولات التي يشهدها الفضاء الرقمي وتوفر أفضل مستوى ممكن من الحماية لأمن البيانات».