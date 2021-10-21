تفاهم بين «سيدات أعمال الإمارات» و«غرفة صربيا»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مجلس سيدات أعمال الإمارات مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة بصربيا لتعزيز التعاون التجاري والتقني بين الجانبين لتنمية ريادة الأعمال النسائية. وقع عن مجلس سيدات أعمال الإمارات المهندسة فريدة عبدالله العوضي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وعن غرفة التجارة والصناعة بصربيا برانيسلافا سيمانيتش، مديرة شعبة ريادة الأعمال بجناح دولة صربيا في اكسبو دبي.

وأكدت المهندسة فريدة العوضي أهمية تعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال نظراً لأهمية هذا القطاع، حيث تعتبر المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عنصراً حيوياً في الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن دعم وتحفيز رائدات الأعمال بالدولة يلقى كافة سبل الدعم من قيادتنا الرشيدة، وأن تعزيز نمو هذه المشروعات يدعم تنافسية الإمارات إقليمياً وعالمياً وإيجاد مكانة للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية من خلال التبادل المعرفي ومشاركة الخبرات بين الجانبين.