اختتم فعالياته في دبي.. «جيتكس» منصة لتقنيات التحول الرقمي

يوسف العربي (دبي)

اختتمت أمس فغاليات النسخة الـ 41 من معرض جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي، الحدث العالمي الأكثر تأثيراً في مجال التكنولوجيا والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات.

وشهد الحدث مشاركة ما يزيد على 3500 جهة عارضة توافد 35% منها لأول مرة إلى المنطقة، إضافة إلى مُشاركة أكثر من 140 دولة وحضور أكثر من 200 وزارة تمثل مجموعة من أبرز المدن الرقمية العالمية.

وركز الحدث هذا العام على إبراز إنجازات مسيرة التحول الرقمي في المنطقة ودعم مشاريع الخمسين في الإمارات خلال عامٍ استثنائي يشهد إطلاق مشاريع وطنية جديدة لتعزيز الابتكار والاقتصادات الرقمية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وشكل جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي الفعالية الأكثر تكاملاً في العالم لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات التجريبية وحظي بمشاركة أهم المُبتكرين العالميين بمجالات عديدة منها الذكاء الاصطناعي وشبكة اتصالات الجيل الخامس والحلول السحابية والبيانات الضخمة والأمن السيبراني والبلوك تشين والحوسبة الكمية والتكنولوجيا المالية والتسويق الشامل من مختلف أنحاء العالم.

وسلطت الفعالية المشتركة الضوء على هذه التقنيات من خلال ست فعاليات رئيسة تشمل: جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي وجيتكس نجوم المستقبل وقمة مستقبل بلوك تشين وفعالية فينتك سيرج ومؤتمر التسويق (ماركيتنج مينيا)؛ حيث ستسهم هذه الفعاليات في إرساء بيئة أنموذجية لاستعراض أحدث التقنيات العالمية.

واستضاف معرض جيتكس نجوم المستقبل، الذي يعد واحداً من أكبر الفعاليات المخصصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لعام 2021، أكثر من 700 شركة ناشئة من أكثر من 60 دولة، بالإضافة إلى شبكة تضم أكثر من 400 شخص من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال العالميين، فضلاً عن تسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة للتقنيات المالية وتقنيات بلوك تشين.

وركز جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي، على الرؤى التقنية والمبادرات ومجالات التعاون بين الهيئات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال منصة بارزة تجمع أهم الخبراء. وتضمن مؤتمر رؤى القادة بنسخته الأولى حوارات بين شخصيات وزارية حول الإنجازات التقنية وعلاقات التعاون والمبادرات التي سترسم ملامح جديدة للمنطقة، من خلال افساح المجال لحوارات مؤثرة حول ظهور الاقتصادات المبتكرة في منطقة الخليج العربي وأفريقيا.

ويعتبر أسبوع جيتكس للتقنية أبرز الفعاليات التقنية التي تقام منذ 41 عاماً، وتجمع تحت مظلتها نخبة من قادة القطاع والشركات الناشئة وكبار اللاعبين في القطاع للكشف عن أبرز التطورات التقنية عند ظهورها.