«تنظيم الاتصالات» تكرّم شركاءها الاستراتيجيين

دبي (الاتحاد)

كرمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2021، شركاءها الاستراتيجيين في منصة الحكومة الرقمية، وذلك في اليوم الختامي للحدث أمس.

وخلال المشاركة استعرضت الهيئة أهم مشاريعها ومبادراتها الوطنية في مجال التحول الرقمي، والتي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات الحكومية، وإسعاد المتعاملين، وتعزيز مبدأ الحكومة الشاملة وخدمات التكنولوجيا المميزة.

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «نشعر بالفخر لما حققته دولة الإمارات من إنجازات وقفزات كبيرة في مجال تبني أحدث التقنيات والاستراتيجيات والمبادرات وتسخيرها في خدمة جميع أفراد المجتمع، وقد أكدت هذه الفعالية حالة التعافي السريع الذي تشهده الدولة، حيث عادت دولة الإمارات كما عهدناها قبل الجائحة، مقصداً للمبدعين والمبتكرين والطامحين في المشاركة في رسم مستقبل البشرية».