«إحصاء أبوظبي» يستعرض مشاريعه الرقمية المبتكرة في «جيتكس»

دبي (الاتحاد) اختتم مركز الإحصاء – أبوظبي مشاركته في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، حيث استعرض أبرز إنجازاته ومشاريعه الرقمية المبتكرة والمتماشية مع أجندة حكومة أبوظبي الرقمية، بما يعكس جهوزية وتطور البنية التحتية الرقمية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، والتي تشكل بدورها عامل جذب للمتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوار ومستثمرين. وركزت مشاركة مركز الإحصاء – أبوظبي على استعراض اثنين من أبرز المشاريع الاستراتيجية المبتكرة التي أطلقها المركز مؤخراً وهما مشروع منصة التحليل والاستقراء، ومشروع اللوحات الإحصائية وتحليل البيانات. ويهدف هذان المشروعان إلى توفير حلول رقمية تسهم بتطوير العمل الإحصائي الحكومي، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى أدوات فعالة تمكن المسؤولين من اتخاذ القرارات الاستباقية ورسم السياسات بناء على معلومات حديثة ودقيقة وموثوقة. وقال أحمد محمود فكري، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي: «يوفر أسبوع جيتكس للتقنية 2021 منصة عالمية مثالية تمكننا من إبراز أحدث المبادرات والمشاريع الرقمية التي قمنا بتطويرها وفق استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية الرامية إلى تأكيد ريادة الإمارة في مجالات تعزيز الأداء الحكومي وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين. كما يوفر المعرض لفريق عملنا منصة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات حول أهمية الاستثمار في البيانات، والاستفادة من الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الإحصائي ليكون أداة مساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».