عوائد سندات الخزانة تكبح مكاسب الذهب

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أمس، إذ دعمت مخاوف بشأن استمرار ارتفاع التضخم الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية حصرت مكاسبه في نطاق ضيق.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1785.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.31 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1786.70 دولار.

وقال فؤاد رزاق زاده المحلل في ثِنك ماركتس: «ارتفاع العوائد سلبي على نحو جلي بالنسبة للذهب ولكن في الوقت نفسه هناك ضغوط تضخمية متزايدة مع ارتفاع أسعار النفط الخام، مما رفع في المقابل الطلب على الذهب».

وبلغت عوائد السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في خمسة أشهر.

وقال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، أمس الأول، إن البنك المركزي ينبغي أن يبدأ خفض إجراءاته التحفيزية، لكن من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.19 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1048.26 دولار، وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2062.93 دولار.